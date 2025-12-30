ANFP: Unión Española y Deportes Iquique aceptaron las reglas del torneo

Posterior al rechazo de la ANFP a los reclamos de las dirigencias de Unión Española y Deportes Iquique que buscaban mantener la categoría, el ente rector compartió un comunicado explicando las razones que determinaron para la pérdida de la categoría de ambos clubes.

"La decisión del Directorio, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B", detalló la entidad.

Posteriormente, se fundamentó que: "El antiguo artículo 90, que preveía un sistema de descenso en base a promedios y que se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años, fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores".

"El reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada. Impugnar las normas ex post (después del resultado) contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia", añadió la ANFP.

Finalmente, recalcó que "el Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada".

Pese a esta decisión, no se descarta que ambos equipos afectados tomen la decisión de acudir a la justicia ordinaria para zanjar el asunto. Por su parte, desde el ente rector descartaron la opción de ir al TAS debido al riesgo que supone aguardar una respuesta para el inicio de la Liga de Ascenso 2026.