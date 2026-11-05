Ennio Carota criticó duramente a Yann Yvin por su "personaje" en "MasterChef"
Los chefs fueron compañeros durante años en el programa de cocina.
Los chefs fueron compañeros durante años en el programa de cocina.
El chef Ennio Carota lanzó una dura crítica en contra de su colega y excompañero televisivo Yann Yvin por su desempeño en la actual temporada de "MasterChef Chile".
En un video de Instagram publicado por TVN se puede ver cómo el francés trata mal a uno de los participantes, haciendo gala de su habitual estilo crítico.
Sin embargo a Carota -quien fue jurado de esta franquicia en múltiples temporadas- no le gustó la actitud de Yvin y le envió un mensaje a través de la misma red social.
"Yann Yvin, tu personaje ya huele a naftalina", escribió sin anestesia.
"Te lo digo como cocinero y exjurado de MasterChef: esa pose de chef todopoderoso que confunde autoridad con soberbia y exigencia con humillación está pasada de moda. Un jurado debe evaluar platos, no rebajar personas. ¿Eso es gastronomía o una búsqueda de rating?", agregó el italiano.
Luego agregó que "la cocina se enseña y se corrige con conocimiento y respeto. La prepotencia no hace mejor a ningún chef. No, Yann. Esa no es la forma. La gastronomía avanzó; tu personaje parece haberse quedado atrás".