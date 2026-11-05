Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.2°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Personajes

Ennio Carota criticó duramente a Yann Yvin por su "personaje" en "MasterChef"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los chefs fueron compañeros durante años en el programa de cocina.

Ennio Carota criticó duramente a Yann Yvin por su
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chef Ennio Carota lanzó una dura crítica en contra de su colega y excompañero televisivo Yann Yvin por su desempeño en la actual temporada de "MasterChef Chile".

En un video de Instagram publicado por TVN se puede ver cómo el francés trata mal a uno de los participantes, haciendo gala de su habitual estilo crítico.

Sin embargo a Carota -quien fue jurado de esta franquicia en múltiples temporadas- no le gustó la actitud de Yvin y le envió un mensaje a través de la misma red social.

"Yann Yvin, tu personaje ya huele a naftalina", escribió sin anestesia.

"Te lo digo como cocinero y exjurado de MasterChef: esa pose de chef todopoderoso que confunde autoridad con soberbia y exigencia con humillación está pasada de moda. Un jurado debe evaluar platos, no rebajar personas. ¿Eso es gastronomía o una búsqueda de rating?", agregó el italiano.

Luego agregó que "la cocina se enseña y se corrige con conocimiento y respeto. La prepotencia no hace mejor a ningún chef. No, Yann. Esa no es la forma. La gastronomía avanzó; tu personaje parece haberse quedado atrás".

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada