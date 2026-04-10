"Es maltrato animal": Sammis Reyes desata ola de críticas por polémico vídeo con su perrita

Sammis Reyes ha vuelto a causar polémica en redes sociales luego de compartir un vídeo con su mascota.

A través de Instagram, el exjugador de la NFL publicó un video donde se ve a Millie, su perrita, siendo arrastrada con su arnés al no querer caminar.

"Claramente esto no está funcionando muy bien. Mi amor, vamos", dice el deportista en el clip.

Asimismo, intentó reírse de la situación comparando al can con su pareja: "Nosotros con el coach Cristian López tratando de traer a la Emilia Dides al GYM".

"No cabros, así imposible trabajar, así es como levanto a la Emilia a las 5 de la mañana jajaja vamos po' Millie, no, ahora full modo pato", añadió en un segundo registro.

Sammis Reyes desató ola de críticas

Tras la publicación, el deportista recibió una serie de críticas por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron su actuar y mostraron preocupación por el bienestar del animal.

"Eso claramente es maltrato animal", "Te faltó arrastrarla un poco más,no es forma de tratar a un perro" y "la está arrastrando y se ríe", fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

La respuesta de Sammis

Horas más tarde, la pareja de Emilia Dides respondió directamente a las críticas, defendiendo su actuar.

"Me están funando porque la tratamos mal", compartió en un vídeo, donde aparecen haciéndole un masaje a la perrita.