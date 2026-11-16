La preocupación por el estado de salud de Mauricio Pinilla aumentó este lunes, luego de que se difundiera información sobre un supuesto riesgo vital del exfutbolista, quien permanece internado en una clínica de Las Condes.

La aclaración fue entregada en "Alfombra Roja", de Canal 13, donde Cecilia Gutiérrez contó que recibió un mensaje de Gissella Gallardo, expareja del exdeportista, para desmentir los reportes sobre su condición médica.

"Me pidió por favor que aclarara que Mauricio no está en riesgo vital, no es efectivo. También tenía esa información, está en la UCI, no en riesgo vital", explicó la periodista.

Asesor de Pinilla respondió a las críticas

Asimismo, el espacio farandulero abordó los cuestionamientos contra Guido Marcelo, asesor y cercano a Pinilla, quien fue señalado por algunos panelistas como una supuesta mala influencia para el exseleccionado nacional.

Frente a esos comentarios, Marcelo defendió su relación con el exdelantero: "A Mauricio lo conozco desde los 7 años, lo amo y lo adoro con locura, entonces que en un panel de televisión salgan a decir que son malas juntas, que yo soy la mala junta, que se callen la boca esos hue... de mier...".

Cabe recordar que Pinilla permanece internado desde el viernes 13 de noviembre en la Clínica Universidad de los Andes, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de acuerdo con lo señalado por Gutiérrez.