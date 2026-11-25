La influencer y astróloga Consuelo Ulloa, antes conocida por su alter ego "Miau Astral", enfrenta una nueva demanda luego de que la abogada Marysol Díaz Serón ingresara una querella en su contra por los delitos de injurias graves y calumnia.

De acuerdo con lo informado por The Clinic, la jurista acusó ser víctima de una serie de funas en redes sociales por parte de Ulloa y otras personas.

Todo comenzó en junio de 2025 cuando realizó un comentario en un medio de comunicación en respuesta a la astróloga, cuando se reveló la denuncia de acoso y hostigamiento por parte de un hombre que conoció en una app de citas.

"Si estuvieras en otro país, estarías presa", escribió la abogada en esa oportunidad, momento desde el cual -según la querella- comenzó a ser víctima de una serie publicaciones en su contra.

De acuerdo con la demanda, Díaz acusa a ex "Miau Astral" de iniciar una campaña de hostigamiento contra ella, coordinándose con terceros para amplificar los ataques, como Ricardo Matías Inaiman Barrios, quién está detrás de la cuenta Neuroc en la red social X (antes conocida como Twitter).

Además, denunció que la astróloga creó una cuenta en la citada red social, "AlePavez72", donde se hizo pasar por psicóloga, haciendo acusaciones sobre la vida persona y profesional de la abogada, incluyendo comentarios sobre su salud mental y supuestos comportamientos violentos. La propia Ulloa le reveló, en marzo de 2026, que ella estaba detrás de la mencionada cuenta.

Los ataques también continuaron desde la cuenta personal de Ulloa, donde la astróloga acusó a la abogada de supuestos trastornos psiquiátricos, cuestionó su desempeño profesional y la trató de "manipuladora".

Incluso, dijo que tenía una presunta relación con un analista político y que vendía fotografías de contenido sexual, ocupando herramientas de inteligencia artificial (IA) para modificar fotos de ella, buscando desacreditarla profesionalmente.

Según la abogada, perdió varios trabajos a raíz de esta campaña en su contra, que la afectó también en su salud mental.

Aunque los ataques cesaron tras un acuerdo privado en febrero pasado y evaluaron realizar una fundación, el acoso virtual fue retomado en agosto de este año en medio de acusaciones de plagio en un proyecto académico.

Ulloa desmiente acusaciones e intenta desacreditar a la denunciante

Ulloa, mediante una declaración de su abogado Juan Carlos Espinosa, negó los cargos que se le imputan, tanto en lo relativo a la propiedad intelectual como el acoso en redes.

"Tampoco es verdad que se esté difamando o calumniando a esta persona como autora de algún delito relativo a la propiedad intelectual. De hecho, las cuentas que se nombran ahí no son cuentas que sean de titularidad de mi representada y por lo tanto mi representada niega todos los hechos que en esa querella se presentan", indicó el defensor.

Incluso, intentaron desacreditar a la abogada denunciante, apuntando a "situaciones que dicen relación con su propia emocionalidad" y que "ella vive vengando de personas, creo que por intereses reputaciones más que de justicia".

La querella se encuentra bajo reserva en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.