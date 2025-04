Ex "Rojo" José Aravena emocionó a JC Rodríguez: Reveló cercano vínculo con el animador

Un emotivo momento se vivió este domingo en "Primer Plano" durante la visita del exbailarín de "Rojo" José Aravena.

En el programa el artista habló de su condición con VIH y de su complejo presente, el cual enfrenta sobre una silla de ruedas. "Yo creo que fue una vida pasada porque no voy a lograr asumir que estoy así. No puedo asumir, lo puedo llevar, pero no puedo asumir. Puedo convivir con esto, pero imposible asumir", relató Aravena.

El exbailarín detalló que se le detectó el virus John Cunningham y que derivó en una leucoencefalopatía multifocal progresiva, enfermedad neurológica degenerativa que afecta directamente a su cerebro.

"Escucho música, pero no puedo bailar... me da nostalgia los recuerdos de cuando podía levantar una pata y ahora no puedo... ¿Qué tengo que echarme a morir yo? No. Hay gente que no tiene brazos y yo alegando", reflexionó.

La emoción de Julio César

Finalmente tuvo palabras de agradecimiento para Julio César Rodríguez y reveló un desconocido vínculo con el animador.

"Una vez estaba solo y mal. Hubo una persona que me ayudó económicamente. Me ayudó mucho. Gracias, Julio. Un honor tener tu ayuda. Gracias", le dijo Aravena a Rodríguez, quien se acercó a darle un abrazo entre lágrimas.