Exseremi del MOP se querella contra Rubí Galusky por acusación de acoso

Alfredo Campbell Aguilar, exseremi de Obras Públicas en Atacama, presentó una querella por injurias graves con publicidad contra la chica reality Rubí Galusky.

La acción judicial surge después de que, durante mayo, la exparticipante de programas como "¿Volverías con tu ex?" acusara un presunto hostigamiento de parte de la exautoridad en su cuenta de Instagram.

"Hola, gente. Quiero dejar súper claro que este hombre que está aquí en la foto, Alfredo Campbell Aguilar, no para de acosarme y temo por mi vida", dijo en un vídeo la mujer, cuyo nombre real es Camila Alejandra Briceño Ewert.

Posteriormente, la figura pública eliminó el clip de la red social, aunque este fue replicado por distintas cuentas, causando un impacto negativo en la vida personal y profesional del exseremi.

La demanda que complica a Rubí Galusky

En conversación con el medio Atacama Noticias, Campbell señaló que se enteró de la denuncia el lunes 12 de mayo, cuando su hija le mostró el posteo.

"Se me imputan hechos absolutamente falsos, que dañan gravemente mi honra y mi dignidad", declaró, añadiendo que presentaron la demanda "porque lo que esta persona ha difundido es inaceptable y atenta directamente contra mi reputación, tanto a nivel personal como profesional".

En este contexto, el exfuncionario público indicó: "Nunca antes había pasado por algo así. Me ha afectado emocionalmente, me ha generado conflictos en mi ambiente laboral y social, y me he visto en la necesidad de dar explicaciones por algo que jamás he hecho".

Asimismo, el escrito presentado por la defensa del querellante subraya que este "no tiene ningún tipo de vínculo" con Galusky, y que si bien, el vídeo fue eliminado, estuvo en la plataforma el tiempo suficiente como para viralizarse, incrementando así el perjuicio hacia la reputación de la exautoridad.

Cabe mencioanr que Campbell cuenta con una trayectoria en el sector público, desempeñándose como director regional de Vialidad entre los años 2011 y 2014, y luego como Seremi del Ministerio de Obras Públicas en Atacama desde 2018 hasta 2022.