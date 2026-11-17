La animadora Fran García-Huidobro lanzó duras críticas contra Inessa Sorokina, expareja de Marco Antonio López, conocido como Parived, luego de compartir con ella durante una reciente entrevista en "Primer Plano".

En el programa "Plan Perfecto", el rostro de Chilevisión reconoció que la participación de la mujer de origen ruso le provocó una fuerte incomodidad.

"Fue extremadamente desagradable la participación de Inessa", afirmó, asegurando que nunca había terminado tan afectada después de una entrevista, pese a sus más de 20 años de trayectoria televisiva.

Fran García-Huidobro reveló lo que ocurrió fuera de cámaras

En este contexto, la conductora explicó que su molestia también estuvo relacionada con algunos comentarios que Sorokina habría realizado cuando las cámaras no estaban grabando, especialmente aquellos vinculados con prácticas espirituales y predicciones.

"Yo lo único que quería era que ella se fuera del canal porque tenía todas las ganas de decirnos cosas que nadie le preguntó", sostuvo la animadora, quien cuestionó que la invitada realizara lecturas y predicciones sin que se las solicitaran.

En esa misma línea, García-Huidobro recordó que había manifestado su incomodidad durante la reunión de pauta del programa y aseguró que la situación fue tan desagradable que incluso tuvo dificultades para reaccionar: "Salí mal, sentí que no podía tragar. Eres una maleducada", expresó.

Finalmente, la conductora le dedicó un mensaje directo a Sorokina, cuestionando sus comentarios sobre magia negra y sus supuestos poderes. "Haz el favor de guardarte tus poderes o lo que sea para ti y Parived. Que los demás no formamos parte de eso porque sabes demasiado de magia negra. Eso nomás te quiero decir, a mí déjame tranquila", concluyó.