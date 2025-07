Fran García-Huidobro destruyó a Huevo Fuenzalida por polémica con Rosario Bravo: "No me sorprende"

Francisca García-Huidobro, la conductora del programa "Only Fama" de Mega, barrió con Daniel Fuenzalida y su reciente polémica por su podcast "¿Cómo están los weones?" y su excompañera Rosario Bravo.

El animador de TVN reconoció haber inscrito a su nombre la marca del podcast sin consultarle ni incluir a Bravo. "En mi escala esto es imperdonable, esto no es una pataleta, es un tema serio que involucra un proyecto que era de los dos y no se me consideró", declaró la enfermera a Lun.

"No había una mala intención, se me habrá olvidado", aseguró Fuenzalida luego de que la polémica estallara públicamente e inundara los espacios de farándula.

Fran García-Huidobro fue durísima

Pese a estar de vacaciones en el extranjero, la autodenominada "Dama de Hierro" de la farándula no quiso quedar fuera de la discusión. "Así que Daniel Fuenzalida se dedica a inscribir marcas que no le pertenecen, y casualmente se le olvida comentárselo a la persona que sí le pertenece editorialmente", comentó con ironía.

"¿Les digo algo? No me sorprende. Hace rato que yo lo tengo cachao, desde la época del Me Late. Las personas que trabajaron con él comentan exactamente lo mismo. Hasta ahí duró el personaje de santito, de buenito. No. Ese personaje cuesta mucho mantener, sobre todo cuando no es real", agregó García-Huidobro.