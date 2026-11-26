Fran García-Huidobro protagonizó un emotivo momento este jueves en "Plan Perfecto", donde recordó el episodio que vivió durante un almuerzo junto a sus compañeros de programa.

La emergencia ocurrió el miércoles, luego de la presentación de la parrilla programática de Chilevisión, cuando la conductora se atoró con un trozo de carne y quedó sin poder respirar por algunos momentos.

Ante la situación, Renata Bravo le realizó la maniobra de Heimlich y logró que la Dama de Hierro expulsara el alimento. Posteriormente, la animadora acudió a una clínica y este jueves reconoció que aún sentía molestias en la garganta y el esófago.

Al recordar lo ocurrido, García-Huidobro se emocionó al hablar sobre las muestras de cariño que recibió de sus compañeros: "No estoy muy acostumbrada al afecto físico, ni a los cariños, ni a los abrazos, ni a los besos. No me acostumbré nunca, así no fue mi crianza", comentó con la voz quebrada.

Finalmente, agradeció el apoyo de su equipo y reflexionó sobre episodios anteriores que también la hicieron enfrentar situaciones difíciles: "Yo siento que ya estoy demasiado vieja para no aprender la lección. Ya me pasó el 2019, ya me pasó el 2024. Es como ¿Qué hago?".