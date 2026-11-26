Fran García-Huidobro lloró al recordar su emergencia médica: "Estoy vieja para no aprender la lección"
La animadora recordó en "Plan Perfecto" la emergencia que sufrió tras atorarse con un trozo de carne.
La animadora recordó en "Plan Perfecto" la emergencia que sufrió tras atorarse con un trozo de carne.
Fran García-Huidobro protagonizó un emotivo momento este jueves en "Plan Perfecto", donde recordó el episodio que vivió durante un almuerzo junto a sus compañeros de programa.
La emergencia ocurrió el miércoles, luego de la presentación de la parrilla programática de Chilevisión, cuando la conductora se atoró con un trozo de carne y quedó sin poder respirar por algunos momentos.
Ante la situación, Renata Bravo le realizó la maniobra de Heimlich y logró que la Dama de Hierro expulsara el alimento. Posteriormente, la animadora acudió a una clínica y este jueves reconoció que aún sentía molestias en la garganta y el esófago.
Al recordar lo ocurrido, García-Huidobro se emocionó al hablar sobre las muestras de cariño que recibió de sus compañeros: "No estoy muy acostumbrada al afecto físico, ni a los cariños, ni a los abrazos, ni a los besos. No me acostumbré nunca, así no fue mi crianza", comentó con la voz quebrada.
Finalmente, agradeció el apoyo de su equipo y reflexionó sobre episodios anteriores que también la hicieron enfrentar situaciones difíciles: "Yo siento que ya estoy demasiado vieja para no aprender la lección. Ya me pasó el 2019, ya me pasó el 2024. Es como ¿Qué hago?".