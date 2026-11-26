La acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una definición incierta en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, el timonel del Partido Por la Democracia (PPD) y presidente de la comisión revisora del libelo, Raúl Soto, descartó este jueves que la acción haya perdido fuerza y aseguró que el resultado sigue abierto.

"Yo no creo que haya perdido fuerza; al contrario, creo que ha ido ganando fuerza. Cada uno podrá hacer las especulaciones, los conteos y las predicciones que quiera, pero acá no hay una bola de cristal ni nadie tiene la verdad", dijo el diputado, quien pronosticó que "la votación va a ser cerrada, estrecha".

"Hoy día estamos en un empate técnico y, probablemente, cualquier cosa que pase en los próximos días, cualquier definición o cambio de opinión, puede cargar la balanza en una u otra dirección", agregó.

El lunes, el Ministerio de Justicia entregó a la comisión 1.886 decretos de rebaja de penas firmados entre marzo y noviembre. Foto: ATON

La AC será votada el lunes 30 de noviembre y busca que Rabat responda por las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

Con los 155 diputados presentes, el libelo requiere 76 votos favorables para avanzar al Senado. No obstante, el escenario para la oposición se complicó tras las licencias médicas de Pamela Jiles y Zandra Parisi, ambas del Partido de la Gente (PDG).

También genera incertidumbre el voto del diputado Hotuiti Teao (independiente-UDI), quien hoy se inclinó por abstenerse, pese a que anteriormente había manifestado disposición a respaldar la acusación.

En paralelo, la presidenta del PDG, Denisse Catalán, señaló que la mayoría de su bancada se inclina por votar en bloque, mientras que el Partido Nacional Libertario (PNL) también busca coordinar una postura común para hacer valer sus ocho votos.

La comisión revisora tiene previsto votar su informe mañana, viernes, antes de que la Sala resuelva el futuro de la acusación.

"Cualquier cosa puede pasar el día lunes. No anticipemos juicios", concluyó Soto.

Diputado PS amenazó a Rabat con denunciarlo por desacato

Paralelamente, la presión sobre Rabat sumó un nuevo flanco judicial: el diputado Juan Santana (Partido Socialista) amenazó con presentar una denuncia por desacato si el ministro de Justicia no cumple, antes de este viernes, con una orden judicial vinculada a una solicitud de reducción de condena.

"Un ministro no puede suspender una ley por anuncio ni elegir qué fallos acata. Le exijo que cumpla lo que ordenaron los tribunales, que resuelva conforme a la ley y que dé la cara", urgió el legislador.