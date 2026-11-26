La directora ejecutiva de la ONG ComunidadMujer, Cristina Vio, enfatizó en Cooperativa que el despacho a ley de la Sala Cuna Universal -logrado el miércoles en el Senado- fue un "primer paso" importante, pero que también lo es "su implementación para que se cumpla (verdaderamente) el objetivo que persigue".

Tras casi ocho años, la iniciativa fue aprobada ayer en su último trámite constitucional por la Cámara Alta, donde consiguió 27 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

La norma busca equiparar el derecho entre trabajadoras, trabajadores -bajo el Código del Trabajo- e independientes con hijos de hasta dos años, mediante la creación de un nuevo modelo de acceso que será financiado con un Fondo de Sala Cuna solidario.

Dicho fondo se alimentará con una cotización del 0,30% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes e independientes, que será compensado con el Seguro de Cesantía mediante una reducción del 0,15% en el aporte a la Cuenta Individual y otro 0,15% en el Fondo de Cesantía Solidario.

En Lo que Queda del Día, Vio subrayó que "(el despacho de) esta ley es el primer paso. Se hace cargo de eliminar una discriminación, pero de ahora en adelante lo que venga en la implementación va a ser fundamental para que, efectivamente, el objetivo de la ley se cumpla. Si la implementación no es correcta, puede que no tengamos un aporte suficiente o la sostenibilidad del fondo se vea afectada", alertó.

En esta línea, la jurista valoró que la implementación de la Sala Cuna esté contemplada para "cuatro años, ya que lo gradual nos va a dar espacios para ir aprendiendo de los datos que se van generando en el marco del proceso, a fin de hacer (las eventuales) adecuaciones necesarias", señaló.

"La ley estableció que la Superintendencia de Pensiones va a informar anualmente al Congreso sobre los impactos en las cuentas individuales de cesantía y en el Fondo de Cesantía Solidario. Eso va a implicar que vamos a tener información anual para poder ir generando alertas y mecanismos que puedan resguardar que esos fondos no se vean afectados negativamente por la implementación", afirmó la directora de ComunidadMujer.

Por último, Vio indicó que la recta final de la discusión legislativa en torno a Sala Cuna Universal se dio "en un contexto económico más desafiante" por la política de restricción fiscal del Ejecutivo, lo que "implicaba también tener discusiones y buscar soluciones diversas y ahí se llegó a este acuerdo" que también comprende a los hombres; algo "simbólicamente muy relevante".