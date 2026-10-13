Fran García-Huidobro responde a Ignacia Michelson tras críticas por el Miss Grand: "No voy a entrar ahí"

Francisca García-Huidobro respondió a Ignacia Michelson luego de que la influencer cuestionara sus comentarios sobre su participación en el Miss Grand International 2026, donde logró ubicarse entre las 13 mejores candidatas.

El intercambio comenzó en el programa "Plan Perfecto", donde la animadora comentó el certamen y cuestionó el monto que, según se había informado, Michelson habría invertido para competir. "¿Quién se gasta 50 millones de pesos para que la elijan la más linda?", planteó.

García-Huidobro también puso en duda la reputación del concurso en comparación con otros certámenes internacionales, lo que provocó la reacción de la exchica reality, quien defendió su desempeño y el esfuerzo que implicó representar a Chile en Tailandia.

"Querida, te informo que fui Top 13. Antes de hablar, infórmate; el Miss Grand es un concurso importante", escribió Michelson en una historia de Instagram, donde además cuestionó que se desmereciera el trabajo de alguien que está cumpliendo un sueño.

Fran García-Huidobro aclaró sus dichos sobre Ignacia Michelson

Ante la respuesta de la ex Gran Hermano, el rostro de CHV publicó una historia para explicar sus declaraciones y recalcar que sus comentarios no buscaban atacar a Michelson.

"Yo hago farándula hace más de 20 años, porque puede haber gente muy joven en mi Instagram que no cacha, que cree que empecé hace tres años", señaló, antes de insistir en que nunca tuvo la intención de menospreciar a la modelo.

Asimismo, aclaró que su intención no fue desmerecer a Michelson, "al contrario, dije que me encantaba, que la encontraba una cabra preciosa. Sí, que me parece raro 50 millones de pesos", aclaró García-Huidobro, quien agregó que sus antecedentes sobre el concurso provenían de lo que se había comentado el año pasado en "Only Fama".

Finalmente, la conductora descartó continuar con la discusión y aseguró que el episodio no cambiará su percepción de Michelson. "Tratar de meterme en una mocha con Ignacia Michelson es una pérdida de tiempo miserable, porque no voy a entrar ahí", afirmó.

"Tengo la mejor opinión de ella, no la voy a cambiar por esto, así que todo bien", concluyó la animadora.