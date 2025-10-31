Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Fran Maira confirmó su término con Nes y descartó actos de violencia pese a denuncias

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El pasado 22 de octubre la influencer denunció al aspirante a músico y este fue detenido.

Fran Maira confirmó su término con Nes y descartó actos de violencia pese a denuncias
Llévatelo:
La influencer Fran Maira anunció en sus redes sociales que su relación con Joaquín Rodríguez, más conocido en el ambiente nocturno como "Nes", llegó a su fin.

"Estos días han sido muy difíciles. Quiero contarles que junto a Joaquín decidimos cerrar este capítulo en paz y con respeto", señaló Maira en sus stories de Instagram.

El pasado 22 de octubre la también cantante y "Nes" protagonizaron un altercado en el Hotel Mandarín Oriental de Santiago, en el cual Maira asegura haber sido zamarreada por su pareja y de haber sufrido daños materiales en su vehículo.

Pese a que Ramírez fue detenido y posteriormente formalizado, Fran Maira aseguró en este comunicado que "no hubo violencia física ni amenazas por parte de ninguno de nosotros".

"Ahora necesito enfocarme en mis proyectos y seguir adelante, dejando atrás todo este tema en donde no puedo hablar más", concluyó.

Fran Maira y Nes

