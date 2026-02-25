Fran Maira pasará a control de detención tras atropello a motorista

La influencer y figura televisiva Fran Maira pasará a control de detención tras el accidente de tránsito que protagonizó.

La noche de este martes, la exchica reality colisionó con un motorista en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea.

Según los reportes, el joven, que fue reanimado en el lugar, fue trasladado a la clínca Los Andes, donde permanece grave pero sin riesgo vital.

Por su parte, la también cantante se encuentra detenida. Además, Alejandro Maira, su padre, confirmó que alcoholemia y test de drogas resultaron negativos.

Fran Maira pasará a control de detención

En tanto, Fiscalía Oriente confirmó este miércoles que Maira pasará a control de detención en el Centro de Justicia esta tarde.

Si bien, se desconocen los cargos por los que podría ser formalizada, dicha audencia determinaría la responsabilidad de la exchica reality en el accidente.