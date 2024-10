Francoise Perrot y su lucha contra el alcoholismo: "Me daba lo mismo la hora para tomar"

La ex chica "Mekano" Francoise Perrot entregó detalles de su dura lucha contra el alcoholismo, una enfermdad que comenzó a afectarla en los últimos años.

Perrot estuvo de invitada en "Dekanos", programa digital de José Miguel Viñuela, donde habló del complejo escenario familiar que se produjo a raíz de su excesivo consumo de licor.

"Me estaba viendo súper sola. Y yo digo 'esto está mal' cuando ya empecé a tomar todos los días", relató sobre los inicios de su adicción al alcohol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Miguel Viñuela (@josemiguelvinuela)

La situación fue escalando y Francoise Perrot comenzó a perder la noción del tiempo y a beber una botella de champaña diaria. "Luego me doy cuenta que ya había empezado a tomar todos los días, y ya al final me daba lo mismo la hora, si estaba o no con las niñas", detalló.

El punto cúlmine para ella fue cuando su hija mayor le cuestionó su comportamiento: "Una vez la Florencia, que está más grande, me dice '¿mamá qué onda?'", recordó.

"Hablé con mi mamá y con Felipe, mi expareja, y les dije: 'Es ahora o nunca'. Reconocer el problema es el primer paso para salir adelante. No fue fácil, pero estoy aquí, recuperada, por mis hijas y por mí", concluyó la ex "Mekano".