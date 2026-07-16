Fundación El Faro aclara el estado de Willy Semler: desmintieron rumores de abandono

La Fundación El Faro Arte y Oficios aclaró el estado de salud de Willy Semler, quien ocupa el cargo de Director Artístico en dicha organización.

Los rumores sobre el presente del actor iniciaron luego de que Cecilia Gutiérrez revelara en su podcast "Bombastic" que este se encontraba en silla de ruedas tras ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune.

"Tiene dormido de la rodilla hacia abajo y los brazos también", partió diciendo, mencionando también que el intérprete, que había pasado un tiempo hospitalizado, debía someterse a un tratamiento que cuesta alrededor de $23 millones cada dosis, monto que sería cubierto por el sistema de salud.

Asimismo, la pareja de Semler le habría dicho a la comunicadora que este "se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores (...) Amigos que durante mucho tiempo tuvo que ni siquiera lo han llamado para preguntarle cómo está".

Aclaran estado de Willy Semler

A través de redes sociales, la organización compartió un extenso comunicado para referirse a la salud del actor.

"Hace aproximadamente un mes, Willy Semler fue diagnosticado con Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica (CIDP, por sus siglas en inglés)", partieron diciendo.

Bajo esta línea, añadieron que el artista "se encuentra bajo tratamiento médico y en un proceso de rehabilitación, enfrentando esta etapa con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado", indicando que está siendo atendido en el Hospital de Puerto Montt.

"Queremos aclarar también que Willy Semler no ha concedido entrevistas ni ha realizado declaraciones públicas sobre su estado de salud", continuaron.

"Nadie de su familia, de la Fundación El Faro Arte y Oficios ni el propio Willy ha hablado jamás de abandono, por lo que dichas afirmaciones carecen absolutamente de fundamento", recalcaron.

Finalmente, la Fundación recalcó que ni Willy, su familia o la misma institución "están realizando solicitudes de aportes económicos, donaciones o ayudas de ningún tipo".

"Agradecemos profundamente las innumerables muestras de cariño, preocupación y apoyo, así como los mensajes de aliento que hemos recibido. Han sido un verdadero impulso tanto para Wlly como para todo nuestro equipo", sentenciaron.