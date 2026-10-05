Gala Caldirola revela que Luis Jiménez le pidió volver tras la infidelidad: "Pensé en darle tiempo al tiempo"

Gala Caldirola debutó como panelista de "Plan Perfecto" y aprovechó la instancia para revelar nuevos detalles de la conversación que mantuvo con Luis "Mago" Jiménez tras la infidelidad que terminó con su relación.

La española explicó que, luego de la entrevista que el exfutbolista dio en "Primer Plano", y acompañada por su proceso personal junto a su psicóloga, sintió que necesitaba cerrar el vínculo de una manera más sana, por lo que aceptó conversar con él y escuchar sus disculpas.

En ese encuentro, según relató, el exjugador le manifestó su arrepentimiento y le expresó que quería recuperar la relación: "Él me dice que está arrepentidísimo, que se da cuenta de todo lo que tiene que trabajar, de que quiere hacer un cambio", recordó.

"Pensé en darle tiempo al tiempo, pero después, a medida que pasaron los días, y que fui soltando el vínculo, corroboré la decisión", explicó.

Finalmente, Caldirola aseguró que pudo perdonar a su expareja, pero que aquello no significó querer volver con él.

"Es muy difícil cuando tú amas, te hacen daño, pero ves a esa persona arrepentida", señaló, agregando que los sentimientos no desaparecen de un día para otro.

La exchica reality ya había sido categórica respecto a una eventual reconciliación, asegurando que actualmente quiere enfocarse en ella, en su hija y en sanar tras lo ocurrido.