La naviera chilena Easter Island confirmó este lunes a EFE que no pedirá autorización a Argentina para retomar en las próximas semanas la ruta comercial entre las islas Malvinas y Punta Arenas, en el extremo sur de Chile.

El buque Danstar, que zarpará a mediados de diciembre hacia el archipiélago atlántico con todo tipo de suministros, debe cruzar el estrecho de Magallanes y atravesar 12 millas de aguas argentinas para completar su viaje.

La naviera explicó que tiene que avisar a Argentina pero no pedir permiso, ya que se acogerá al derecho de paso inocente, principio del derecho internacional que permite a las embarcaciones de cualquier Estado navegar de forma pacífica a través del mar.

El carguero retomará una ruta comercial suspendida desde 2011 y su viaje se enmarca en las aspiraciones para convertir Punta Arenas en el próximo "supermercado" de las Malvinas, cuya soberanía es disputada entre Argentina y Reino Unido.

El canciller argentino, Pablo Quirno, lleva días reiterando en declaraciones a distintos medios locales que es necesario solicitar autorización para atravesar el mar argentino con dirección a las islas.

Desde el Gobierno chileno, en tanto, sostienen que el viaje es una actividad legítima entre privados, que no involucra al Estado chileno y cuya gestión depende de los empresarios.

Con capacidad para más de 1.200 toneladas, el Danstar llevará alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado, entre otros productos.

Aparte del abastecimiento que llega a través de Reino Unido, un barco viaja desde Montevideo cada mes con suministros, en su mayoría productos europeos y asiáticos.

Desmarque petrolero

El Gobierno argentino ha cuestionado la ruta por la posibilidad de que el carguero abastezca no solo a los 5.000 habitantes de las islas, sino también a la planta del proyecto petrolero Sea Lion, protagonista de una nueva controversia entre Buenos Aires y Londres.

El próximo 28 de noviembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), fallará sobre la petición de Buenos Aires de suspender el proyecto petrolero Sea Lion, autorizado por Reino Unido y operado por la firma israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%).

El gerente de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, aseguró este fin de semana en una entrevista en el medio Ex-Ante que la naviera "se desmarca de todo lo que es el proyecto de hidrocarburos que se pretende explotar al norte de las islas".

"Ese es un poco el dolor que hoy tiene el gobierno argentino y por eso se ha generado revuelo. No hemos tenido ni sostendremos reuniones con esas empresas", añadió.