La Sala de la Cámara Baja concluyó este lunes el tercer trámite legislativo del proyecto de ley de Presupuesto 2027, y definió las materias que deberán ser resueltas en una última etapa: una comisión mixta integrada por cinco diputados y cinco senadores.

Serán las partidas completas del Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de las Culturas.

La mixta también deberá definir las asignaciones presupuestarias para el Sence en el Ministerio del Trabajo, el Serviu en el Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional del Deporte y los recursos que financian la Ley de Seguridad Municipal.

Del mismo modo, evaluará el financiamiento para los sitios de memoria, aunque la Sala sí alcanzó a aprobar, con un voto de diferencia, los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que quedaron incorporados en la ley.

Tensión opositora por aumento de la deuda pública

También fue aprobado un artículo que permite que el Presidente de la República pueda contraer una deuda pública adicional por hasta 25 mil millones de dólares.

Tuvo éste 95 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Votaron a favor, sorpresivamente, diputados del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana, lo que fue criticado por sus colegas opositores del PS y el Frente Amplio.

"El Partido Comunista va a tener que responder por qué respaldaron al ministro Quiroz... Están bien renovados parece los compañeros (comunistas)", ironizó Daniel Manouchehri (PS), quien integrará la comisión mixta.

"Yo no me explico el voto que tuvo el Partido Comunista en relación a la deuda pública. Es una decisión que ellos han adoptado libremente. Todo indica que el ministro Quiroz va a ser el responsable de entregar al país con un mayor déficit fiscal y mayor deuda pública, y nosotros no seremos cómplices de aquello", señaló el frenteamplista Jorge Brito.