Gwyneth Paltrow revela que perdió un papel tras divorcio con Chris Martin: "Me despidieron"

La actriz Gwyneth Paltrow ha revelado que la descartaron del reparto de una película debido a la atención mediática que generó su divorcio del líder del grupo Coldplay, Chris Martin.

En una conversación con Amy Poehler en su podcast "Good Hang", la intérprete contó que su separación del cantante en 2014 afectó su carrera, luego de que la pareja acaparara la atención mediática mundial al anunciar su "separación consciente" tras más de una década de matrimonio y dos hijos.

"Se suponía que iba a hacer una película en un momento dado... y fue justo después de la separación consciente con Chris, y hubo muchas críticas duras en la prensa. Y creo que el distribuidor dijo: 'Esto podría estar demasiado candente'".

La ganadora de un Oscar lanzó con ironía que "fue genial, porque me estaba divorciando y luego me despidieron; fue increíble", dijo, sin dar más detalles sobre la película.

"Y entonces escuchas la idea de que no tiene por qué ser así. Creo que el aprendizaje implícito es: '¡Vaya! Como si estuvieran diciendo que hice algo mal'", agregó.

"Eso me parece lógico, como si dijera: 'Ay, no, ¿es la inferencia de que arruiné a alguien?'. No es agradable pensar en eso. Así que entiendo por qué fue muy personal para la gente", concluyó Paltrow.