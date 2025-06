Hija de Juan Pablo Sáez lanza fuertes mensajes: "Eres el peor papá"

Tras ser detenido y formalizado por Violencia Intrafamiliar (VIF), Juan Pablo Sáez reapareció en redes sociales con un desahogo sobre la situación.

Este lunes, el actor compartió un vídeo en Instagram desde tribunales donde reveló que, a raíz de la denuncia -interpuesta por su exesposa, Camille Caignard-, no pudo comunicarse con su hija para el Día del Padre.

"Aquí estoy en los tribunales de familia para defenderme y también para hacer todo para recuperar a mi hija (...) Ayer (domingo) fue el día del padre y ni siquiera la dejaron llamarme por teléfono. Así está la cosa", comentó en el posteo.

El intérprete de DJ Billy en "Adrenalina" -que quedó con prohibición de acercarse a Camille- añadió que "los niños merecen ser criados por ambos padres en igualdad de condiciones de tiempo. Los hombres no tenemos por qué no ver a nuestros hijos o verlos muy poquito".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Saéz (@juanpablosaezactor)

La dura respuesta de la hija de Juan Pablo Sáez

Sin embargo, la respuesta de la niña no tardó en llegar ya que en el mismo posteo, la menor de 12 años escribió: "NO SOY TU OBJETO. No quiero estar contigo hasta que sanes tu mente. No eres inocente, tengo ojos y yo vi TODO. El resto, son solo palabras".

"No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo porqué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz. No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos", añadió en otra publicación, donde el artista compartió una serie de postales junto a su hija.

Si bien, el gestor cultural no respondió a los duros comentarios -hechos desde el perfil de la niña-, sostuvo anteriormente que la preadolescente está influenciada por "las feministas y malas consejeras" de su madre.

Cabe mencionar que, a través de "Primer Plano", Thomas, hijo de Caignard, reveló que Sáez envió a desalojar la casa donde vivía su ex y la hija de ambos, solo dos días después del altercado.