Hija del actor Martin Short muere a los 42 años: pruebas apuntan a suicidio

Katherine Short, hija mayor del actor Martin Short, conocido por producciones como "Only Murders in the Building" y "El padre de la novia", murió a los 42 años en lo que las autoridades investigan como un posible suicidio.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", informó este martes el representante del intérprete en un comunicado al que tuvo acceso TMZ.

Según fuentes policiales, las pruebas en la escena apuntan a que el deceso de la mujer se debió a una herida de bala autoinfligida.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió al domicilio de la hija del habitual colaborador de Steve Martin, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, en la tarde del lunes, donde fue encontrada muerta.

Katherine era la primera de los tres hijos entre Short y Nancy Dolman, esposa del comediante durante 30 años, quien falleció en 2010 de cáncer de ovario.

Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después.