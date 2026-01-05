Hijos de Cristián Campos detallan desencuentro con su padre: "Él no estuvo a la altura"

Los actores Pedro y Antonio Campos, hijos de Cristián Campos, entregaron detalles sobre el quiebre con su padre tras la denuncia que puso en su contra Raffaella di Girolamo.

En conversación con El Mercurio, los hermanos indicaron que se enteraron de la situación en diciembre de 2022, ya que "mi madre (Claudia di Girolamo) nos convocó a una reunión familiar a los cuatro", puntualizó Pedro.

"Quiero remarcar que después de esta reunión que tuvimos, en la que lloramos y nos abrazamos, decidimos —Pedro y yo— hablar con Cristián, y una semana después ya lo habíamos convocado a mi casa", agregó Antonio.

"Nosotros dos siempre tratamos de mantener una conversación de un padre con sus hijos, una conversación familiar y lamentablemente él nunca estuvo a la altura de esa conversación", señalaron, calificando el momento como "brutal".

"Lo que obtuvimos de vuelta", puntualizó Pedro, "no fue contención, no fue preguntarnos cómo estábamos, sino que fueron puras descalificaciones, fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana".

"Se demoró poco en adoptar una actitud violenta. Rápidamente, epítetos como 'loca de m...,ninfómana', adicta al sexo o mitómana", sostuvo.

Duras acusaciones

Además hablaron de episodos que vivieron durante su infancia y que influyeron en su decisión de no creer la versión de Cristián Campos. "Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familia, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas", detalló Antonio Campos.

"Eran niñas no desarrolladas y desnudas. Personas desconocidas. Pornografía de niñas desnudas y no desarrolladas. Y en ese momento podía darme cuenta de qué era una niña y una adulta", agregó.