Impacto en el espectáculo: Periodista Andrés Caniulef murió a los 48 años
El comunicador sufrió un paro cardíaco durante la tarde de este viernes.
El periodista Andrés Caniulef, conocido por si trabajo en televisión, falleció este viernes a sus 48 años.
Mega, canal donde el comunicador trabajó entre 2022 y 2024, confirmó su deceso.
La periodista Cecilia Gutiérrez indicó que Caniulef sufrió un paro cardíaco y que las causas de su fallecimiento se encuentran en investigación.
Andrés Caniulef comenzó su carrera en Canal 13 como comentarista de espectáculos en programas como "6AM" y "Alfombra Roja". En 2014 llegó a Chilevisión para ser parte de "SQP" y "Maldita Moda", entre otros espacios.
Fue en aquella época en la que reveló públicamente su orientación sexual y la compleja historia familiar que esto le trajo. En 2018 Caniulef se alejó de la televisión para tratar su adicción a las drogas y otros temas de índole psiquiátrico. A comienzos de 2025 indicó que se había contagiado de VIH 8 años antes.
Reciéntemente participó del reality "Palabra de honor" de Canal 13.