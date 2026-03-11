Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Influencer Flaitiano fue detenido durante grabación de un reality show

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La figura de redes sociales está participando en el nuevo programa de Diego González.

Influencer Flaitiano fue detenido durante grabación de un reality show
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El influencer Flaitiano, una de las figuras más virales en Chile durante los últimos años, fue detenido la noche de este martes mientras participaba de un reality show.

Flaitiano se encontraba participando de la grabación de "Gira de estudios", el nuevo programa reality de Diego González, quien es conocido por la creación de contenido digital con personajes como el Tío Rene o Carlitos Run.

Según se pudo ver en las propias redes sociales de González, Flaitiano fue capturado por Carabineros en una gasolinera y fue apresado dentro de una patrulla. "Por porfiado, le dijimos", señala en uno de los videos el influencer conocido como "Barbero exótico".

Por ahora se desconocen los motivos de la detención de Flaitiano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada