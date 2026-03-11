Influencer Flaitiano fue detenido durante grabación de un reality show

El influencer Flaitiano, una de las figuras más virales en Chile durante los últimos años, fue detenido la noche de este martes mientras participaba de un reality show.

Flaitiano se encontraba participando de la grabación de "Gira de estudios", el nuevo programa reality de Diego González, quien es conocido por la creación de contenido digital con personajes como el Tío Rene o Carlitos Run.

Según se pudo ver en las propias redes sociales de González, Flaitiano fue capturado por Carabineros en una gasolinera y fue apresado dentro de una patrulla. "Por porfiado, le dijimos", señala en uno de los videos el influencer conocido como "Barbero exótico".

Por ahora se desconocen los motivos de la detención de Flaitiano.