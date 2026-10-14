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Tópicos: Magazine | Personajes

Influencer Pollo Castillo lanza su propio concurso y busca a 100 participantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El casting para postular ya se encuentra disponible.

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Siguiendo el estilo de otros youtuber del mundo, el influencer Pollo Castillo anunció la realización de su propio concurso y comenzó la búsqueda de los 100 postulantes que participarán.

En sus redes sociales detalló que "El Castillo del Pollo" busca "a los más desquiciados de Chile" para "entrar a mi castilo". "100 personas, un castillo y un rey que hace lo que quiere", agregó sobre el desafío.

Por ahora Pollo Castillo no ha especificado cuál es el premio de este concurso televisado, aunque se espera que siga la tendencia del youtuber Mr. Beast y se entregue un monto en dinero.

"El Castillo del Pollo" cuenta con el patrocinio de TVN, aunque el formato de su emisión aún no ha sido informado.

El casting para el concurso de encuentra abierto en su sitio web oficial para personas mayores de 18 años.

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