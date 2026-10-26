Ivette Vergara deberá pasar seis meses sin licencia tras manejar a exceso de velocidad

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes la suspensión condicional del procedimiento contra Ivette Vergara por un año, en el marco de la causa por conducción temeraria que enfrenta tras ser detenida en agosto pasado.

Según informó Fiscalía Oriente, la salida alternativa quedó sujeta al cumplimiento de tres condiciones: permanecer seis meses sin licencia de conducir, fijar domicilio y realizar una donación de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a $72.151. Durante la audiencia, la comunicadora entregó su licencia al tribunal.

El caso se originó el pasado 16 de agosto, cuando Carabineros detuvo a la periodista tras detectarla conduciendo a 161 kilómetros por hora en la Costanera Norte, en un sector donde el límite máximo permitido era de 100 km/h.

Tras el procedimiento, Vergara fue formalizada por el delito de conducción temeraria. Luego de la detención, la animadora cuestionó la velocidad registrada por las autoridades, aunque reconoció su responsabilidad por el episodio.

"No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan... no he atropellado a nadie, no he matado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto", señaló entonces, tras recuperar su libertad.