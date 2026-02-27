Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.1°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Jaime Coloma niega dichos de Vasco Moulian y aclara polémica sobre Mon Laferte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista salió al paso de las acusaciones surgidas en televisión, descartó haber influido en contenidos y explicó el contexto de sus antiguos comentarios vinculados a la cantante chilena.

Jaime Coloma niega dichos de Vasco Moulian y aclara polémica sobre Mon Laferte
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de su éxito en el Festival de Viña del Mar, Mon Laferte volvió al centro de la conversación en las redes sociales, cuando comenzó a circular un antiguo registro del programa "Rojo", del 2003.

En el clip, Coloma, entonces jurado, le señalaba a la artista, cuando aún usaba el nombre de Monserrat Bustamante, que llegaría "súper lejos" con su falta de autocrítica, comentario que generó polémica hacia el presentador de televisión.

Durante la jornada, Vasco Moulian reveló en el matinal "Contigo en la mañana" que recibió un mensaje de Coloma para aclarar la situación: "Jaime Coloma me escribe. Me dice: 'Vasco, me gustaría decir, si puedes decirlo en CHV, que me equivoqué esa vez cuando dije que no tenía mucha proyección'. Jaime, cumplí", relató en pantalla.

Más tarde, el periodista publicó un extenso descargo en sus redes sociales, donde reiteró su postura. "Lamento desilusionar a la barra brava. No tenía, no tengo y no creo que tendré nunca nada en contra de @monlaferte", escribió.

Asimismo agregó: "Sigo creyendo que alguien sin autocrítica no llega lejos y NUNCA dije que no iba a triunfar". 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada