Jaime Coloma niega dichos de Vasco Moulian y aclara polémica sobre Mon Laferte

Luego de su éxito en el Festival de Viña del Mar, Mon Laferte volvió al centro de la conversación en las redes sociales, cuando comenzó a circular un antiguo registro del programa "Rojo", del 2003.

En el clip, Coloma, entonces jurado, le señalaba a la artista, cuando aún usaba el nombre de Monserrat Bustamante, que llegaría "súper lejos" con su falta de autocrítica, comentario que generó polémica hacia el presentador de televisión.

Durante la jornada, Vasco Moulian reveló en el matinal "Contigo en la mañana" que recibió un mensaje de Coloma para aclarar la situación: "Jaime Coloma me escribe. Me dice: 'Vasco, me gustaría decir, si puedes decirlo en CHV, que me equivoqué esa vez cuando dije que no tenía mucha proyección'. Jaime, cumplí", relató en pantalla.

Más tarde, el periodista publicó un extenso descargo en sus redes sociales, donde reiteró su postura. "Lamento desilusionar a la barra brava. No tenía, no tengo y no creo que tendré nunca nada en contra de @monlaferte", escribió.

Asimismo agregó: "Sigo creyendo que alguien sin autocrítica no llega lejos y NUNCA dije que no iba a triunfar".