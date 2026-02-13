Joaquín Méndez confirma el nacimiento de su hijo con tiernas postales

Este viernes, el animador Joaquín Méndez anunció el nacimiento de Valentino, su primer hijo junto a la odontóloga Amanda Martínez.

A través de Instagram, el rostro de Mega compartió tiernas postales junto a su pareja y el recién nacido, dedicando un especial mensaje a Martínez.

"Valentino: Tenes una mamá que resiste todo es una superhéroe, en cuclillas te saco, 4 pujadas y estabas afuera bueno tu papá solo se puso detrás de ella y la sostenía xd vaya aporte", partió relantado.

Bajo esta línea, el trasandino mencionó que "lo importante es que ahora miro a tu mamá más enamorado que nunca, es una guerrera del Olimpo una mujer que no tiene límites! Los amo".

"Yo que dije que quería 11, ahora creo que estamos bien contigo. Bueno, no sé, uno nunca sabe", bromeó. "Dejo de escribir porque ya estoy diciendo tonteras. Vamos con todo Valentino!", cerró.