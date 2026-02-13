Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.0°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Joaquín Méndez confirma el nacimiento de su hijo con tiernas postales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador y Amanda Martínez, su pareja, recibieron al pequeño Valentino.

Joaquín Méndez confirma el nacimiento de su hijo con tiernas postales
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, el animador Joaquín Méndez anunció el nacimiento de Valentino, su primer hijo junto a la odontóloga Amanda Martínez. 

A través de Instagram, el rostro de Mega compartió tiernas postales junto a su pareja y el recién nacido, dedicando un especial mensaje a Martínez. 

"Valentino: Tenes una mamá que resiste todo es una superhéroe, en cuclillas te saco, 4 pujadas y estabas afuera bueno tu papá solo se puso detrás de ella y la sostenía xd vaya aporte", partió relantado.

Bajo esta línea, el trasandino mencionó que "lo importante es que ahora miro a tu mamá más enamorado que nunca, es una guerrera del Olimpo una mujer que no tiene límites! Los amo". 

"Yo que dije que quería 11, ahora creo que estamos bien contigo. Bueno, no sé, uno nunca sabe", bromeó. "Dejo de escribir porque ya estoy diciendo tonteras. Vamos con todo Valentino!", cerró. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada