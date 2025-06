Johnny Depp: "Fui un muñeco de prueba de choque para el Me Too"

El actor Johnny Depp realizó una nueva y extensa entrevista con The Sunday Times en el que habló sobre los problemas judiciales que lo involucraron con su exesposa Amber Heard.

Depp, de 62 años, habló sobre las acusaciones de agresión que Heard hizo en su contra y afirmó que ciertas personas, a las que no nombró en la entrevista, "lo trataron mal" al no defenderlo frente a las acusaciones de Heard.

"Por raro que sea, en ciertas cosas se puede confiar", declaró al medio británico. "Y mi lealtad es lo último que nadie podría cuestionar. Estuve con una agente durante 30 años, pero ella habló en el tribunal sobre lo difícil que era. Eso es morir por confeti, esos falsos hijos de puta que te mienten, te celebran, dicen todo tipo de horrores a tus espaldas, pero siguen con el dinero porque ¿qué quieren? Dinero".

"Hay gente, y pienso en tres, que me trató mal. Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos (...) entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta. Yo era pre-MeToo. Era como un muñeco de prueba de choques para el Me Too".

"Fue antes de Harvey Weinstein. Y lo absorbí todo", explicó el actor, refiriéndose al movimiento que comenzó en 2017 cuando varias mujeres acusaron al productor de cine de delitos sexuales.