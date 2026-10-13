José Antonio Neme será formalizado tras accidente con motorista

El periodista José Antonio Neme será formalizado por cuasidelito de lesiones graves tras el accidente de tránsito que protagonizó en agosto en Las Condes, donde un motorista resultó con lesiones de gravedad y posteriormente presentó una querella contra el animador.

De acuerdo con La Tercera, la audiencia quedó fijada para el 23 de diciembre, a las 10:00 horas, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, el escenario podría cambiar, ya que ambas partes habrían alcanzado un acuerdo para reparar los daños ocasionados por el accidente.

El abogado de comunicador, Angelo Rojas, confirmó que llegaron a un "acuerdo justo y satisfactorio orientado a reparar los daños ocasionados", el que será presentado ante el tribunal.

La audiencia deberá resolver cómo continúa el proceso, considerando el acuerdo alcanzado entre la defensa de Neme y la víctima.