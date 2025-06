Juan Pedro Verdier confiesa sobre Karen Paola: Siento que moriré amándola

En el reality "Mundos Opuestos" de Canal 13, el mediático uruguayo Juan Pedro Verdier hizo una sentida confesión sobre Karen Paola, de quien se separó recientemente, tras 20 años de relación.

En medio de una conversación entre los participantes del programa, Joche Bibbó le preguntó sobre su estado sentimental.

"Yo (estoy) separado después de una relación de 20 años con Karen. Separado, pero enamorado de ella", respondió el otrora chico "Mekano", a quien Joche apuró con un "si estás enamorado no te puedes separar".

Ahí, Verdier se explayó: "Lo que pasa es que yo en un momento empecé a evaluar que algunos amigos te decían 'si esto no funcionó, búscate otra compañía'. Y yo lo tomé como no, a mí me parece que uno puede decir 'esto no está funcionando, por lo tanto, no sigamos con la relación, pero no necesito reemplazar a la persona que amo'. Yo siento que cuando sentí eso, no lo dejé de sentir más".

"¿Estás cerrado mentalmente de que ella es la mujer que amas o igual está la posibilidad de amar a alguien más adelante, aparte de ella?", le preguntó Mike Milfort, otro participante.

"Yo te puedo lo que siento hoy, y hoy siento que me voy a morir amándola a ella", cerró Verdier sobre Karen Paola.