Julia Fernandes acusó censura en realities por su orientación sexual

En el último capítulo de "¿Ganar o servir?" la chica reality brasileña Julia Fernandes se sinceró en relación a un aspecto íntimo de su vida.

Las revelaciones además sobre su historial amoroso se dieron en charla con sus compañeros de encierro, posteriormente a la consulta de Facundo González, quien le prenguntó si era liberal.

La relevación de Julia Fernandes

"En pareja no, pero he tenido novias mujeres y novios hombres. Dos novias, dos ex novias", dijo de entrada Fernandes.

Entonces, el modelo argentino le preguntó "¿Y te gustan más las mujeres o los hombres?", a lo que Julia contestó "me gusta el corazón", y agregó "yo ya salí con una trans, una mujer, tú la ves y es una mujer, operada toda".

"Lo del trans no me lo imaginé", intervino González, a lo que Fernades le dijo "pero cuando estoy en una relación, soy más conservadora", cerró.

En ese sentido, Julia Fernández complementó que anteriormente tuvo malas experiencias en realities con respecto al mismo tema. Específicamente, en "Doble Tentación", cuando un productor le dio una advertencia.

"Tú sabes que en ningún momento puedes hablar de homosexualidad en este reality", le dijo a la modelo, quien no entendía bien el motivo de la censura.

Además, se refirió al polémico beso que le dio a González. "No me molesta para nada lo que pasó ayer en 'GoS'. Me siento libre, me siento feliz. Tengo orgullo, tengo felicidad de ser una persona libre, de poder vivir mis historias, aprender mis cosas sin ningún prejuicio. Soy feliz de poder respetar a todas las colores, religiones, sexo. Soy feliz por haber tenido esa educación de respeto", puntualizó.