Julia Vial desclasificó pelea con Monserrat Álvarez: "Se lo merece por flaite"

La periodista Julia Vial desclasificó un tenso desencuentro que tuvo con su colega Monserrat Álvarez tras participar de una actividad asociada a la Teletón.

En su programa "Sígueme", Vial decidió contar detalles de una discusión que tuvo con Álvarez detrás de cámaras y señaló que "voy a hacerlo público porque se lo merece por flaite".

Según su relato, todo ocurrió en 2024 cuando Monserrat Álvarez vivía sus últimos meses como conductora de "Contigo en la mañana". En aquella ocasión el matinal de Chilevisión ofició como anfitrión de la "Matinatón", instancia previa a la Teletón en la que todos los matinales de la TV abierta se reúnen en pantalla.

"Alguna vez hablamos de ella en el programa y mi compañera (Daniela Aránguiz) dijo un epíteto de ella, y ella (Álvarez) entendió que yo había dicho esa palabra", comenzó diciendo Vial.

"Entonces, 'Matinatón', su último año en Chilevisión, estábamos ahí, en Teletón, ambiente Teletón, todo buena onda. Y ella espera que terminemos de dar la entrevista, se cruza y me dice: 'Julia, quiero hablar contigo. Es que estaba viendo tu programa y encuentro que te desubicaste. Nunca te había visto así, hablar con esa furia, con esa rabia. ¿Qué te creís? Tratárme de estúpida'", agregó.

Según su versión le explicó a Álvarez que ella no había sido y que le preguntó su "¿De verdad viste bien el programa? ¿O te contaron?".

"Primero, yo lo encuentro una ordinariez, porque uno, como dueña de casa, puede tener todas las diferencias. Pero en un ambiente Teletón, uno se las banca", opinó Julia Vial sobre la actitud de Álvarez.