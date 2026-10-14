Kathy Salosny frenó críticas en redes: "Me divierten los comentarios de que estoy vieja"

La actriz y conductora Kathy Salosny frenó en seco las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física, luego de compartir una serie de postales de un fin de semana junto a sus amigos y cercanos.

"Finde magnífico", escribió la animadora de 62 años al publicar las imágenes en su cuenta de Instagram, donde varios usuarios la celebraron, pero muchos otros reaccionaron con comentarios banales sobre su edad y su aspecto físico.

En la misma publicación, Salosny respondió asegurando que "me divierten los comentarios de que estoy vieja, ¡es evidente!".

"Si el tiempo pasa y jamás lo oculto", recalcó la conductora, haciendo un llamado a sus críticos a que se hagan "cargo de su mirada al espejo, ¡mira que la mía es soñada!".