Katy Perry responde a críticas por su viaje al espacio: "He sido una piñata humana"

La cantante Katy Perry ha recibido múltiples críticas de figuras reconocidas luego de su viaje al espacio junto a otras seis mujeres, en un proyecto de Space Origin, empresa de Jeff Bezos.

Famosas como Emily Ratajkowski, Lily Allen y Olivia Munn tacharon este viaje como un derroche de dinero en plena crisis económica o como un viaje financiado por "una empresa que está destruyendo el planeta".

Las últimas semanas han sido así para Katy Perry, por lo que decidió compartir en una cuenta de fanáticos una sentida reflexión respecto a lo ocurrido.

"Puedo seguir siendo fiel a mí misma, con el corazón abierto y honesta, especialmente gracias a nuestro vínculo. Por favor, sepan que estoy bien. He trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí", escribió.

"Sepan que estoy bien, he trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí. Mi terapeuta dijo algo hace años que cambió mi vida: 'Nadie puede hacerte creer algo sobre ti mismo que tú ya no creas'. Y si alguna vez siento algo al respecto, es una oportunidad para explorar el sentimiento subyacente", agregó.

Reflexionó además sobre el mundo cibernético, que asegura la ha convertido en una "piñata humana": "Lo acepto con gracia y les envío amor, porque sé que mucha gente está sufriendo de muchas maneras e internet es, en gran medida, un vertedero para personas desquiciadas e incurables".

"No soy perfecto, y de hecho he omitido esa palabra de mi vocabulario, estoy en un viaje humano jugando el juego de la vida con una audiencia de muchos y a veces caigo, pero... me levanto y sigo adelante y continúo jugando el juego y de alguna manera a través de mi maltratada y magullada aventura sigo mirando hacia la luz y en esa luz un nuevo nivel se DESBLOQUEA", remató.

Cabe destacar que la artista se encuentra realizando su Lifetimes Tour, que la traerá a Chile el próximo 6 de septiembre al Estadio Bicentenario de La Florida, show que aún tiene entradas disponibles a la venta.