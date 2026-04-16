Koke Santa Ana respondió a Javier Fernández: "Jamás hemos tenido una relación"

Koke Santa Ana negó haber tenido una relación con Javier Fernández, luego de que el panelista de televisión asegurara que tuvo un romance de seis meses con el actor.



"Nos conocimos por la Navidad del 2014, puede ser. Salimos a un carrete, después me acompañó al mall a comprar regalos porque era Navidad y otro día de Año Nuevo, que venía después, me acuerdo de que nos juntamos. Estaba pasando solo el Año Nuevo, si mal no recuerdo", reveló Santa Ana en conversación con el podcast "Modo Cahuín", luego de haber hecho alusión a la polémica con varias publicaciones en su cuenta de Instagram.

En su relato, recordó que junto a la comediante Pamela Leiva decidieron invitar a Fernández a festejar el fin de año con ellos y "salimos esa noche también, pero no, nada más, jamás hemos tenido una relación. Jamás, todo lo contrario".

Según Santa Ana, solo se vieron aquellos días de celebraciones de fin de año "y después quedamos como agregados a Instagram, pero nada más", tras lo cual Fernández lo invitó a un podcast para hablar sobre salud mental "y nada más".

"Fue mala onda la cosa, porque yo lo llamé apenas me enteré de que habíamos salido en una noticia. Lo llamé y le dije que parece que en las noticias dijeron que éramos pareja y él dice 'no, yo no he dicho eso'. Le creí y me quedé tranquilo, y un amigo me dice 'no, sí dijo, ve el video'. Ahí caché que era mentira y me dijo que al día siguiente iba a decir que no nos conocíamos, y después cambió la versión para decir que no había pasado nada", reveló Santa Ana, dando cuenta que le pidió al panelista no inventar situaciones para aclarar sus dichos.

El actor sostuvo que "es muy rara toda esta huea que está pasando, es rarísimo, más raro que caminar para atrás. Yo pensaba que éramos amigos, pero obviamente, después de esta cuestión, caché que no éramos nada amigos".

"Ahora entiendo por qué miraba todas mis historias y nunca le ponía un 'corazoncito' ni una cosa. Estaba sapeando", cerró entre risas con claro tono irónico.

Fernández: "Nunca lo saqué del closet"

Sin embargo, el comentarista televisivo salió a defenderse tras la polémica al asegurar que a Santa Ana "nunca lo saqué del closet", insistiendo en que el actor "es abiertamente gay".

En conversación con FMDos, recalcó que "nunca dije que pololeé con él, dije que pinché con él" y dijo haberse equivocado al haber sostenido que tuvo una relación de seis meses con el actor, "quizá no eran seis meses, deben haber sido unos cuatro desde noviembre a febrero. Pasé año nuevo junto a él en la casa de la Pamela Leiva".

"Acá nadie saca del closet a nadie. Y aparte él era súper abierto con su historia. Lo que no le gusta es la farándula", sentenció Fernández.