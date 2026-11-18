La cantante e influencer chilena Pilar Díaz Reyes, conocida popularmente como La Fixa Pilar, murió a los 61 años.

El deceso de la artista fue confirmado por el influencer Diego González, quien publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde recordó con cariño a la artista y envió sus condolencias a sus cercanos.

"Descansa en paz mi viejita más linda, te amo. Los mejores recuerdos y consejos contigo. Nos vemos pronto, mucha fuerza a la familia", escribió.

La Fixa Pilar se hizo conocida en redes sociales por su particular personalidad y posteriormente incursionó en la música urbana, donde alcanzó popularidad con canciones como "Mambito de Barrio", uno de sus temas más reconocidos, que supera los seis millones de reproducciones en YouTube.

Díaz Reyes también acumulaba más de 100 mil seguidores en Instagram y contaba con cuatro canciones publicadas en plataformas digitales, mientras que su última aparición en plataformas digitales se registró el pasado 26 de abril, cuando animó un evento en el sector de Bellavista, en Santiago.

Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre las causas de su fallecimiento.