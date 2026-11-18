Este jueves 19 de noviembre se realizarán las elecciones para la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en donde se definirá al sucesor de Pablo Milad.

Los candidatos son Jorge Yunge y Jorge Uauy, y el ganador tendrá la misión de encabezar el proceso de separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile, que tendrá sus propias elecciones en enero para elegir sus nuevas autoridades.

Originalmente, esta elección se iba a realizar en la sede de la ANFP en Quilín, pero como fue clausurada por la Municipalidad de Peñalolén, el proceso se llevará a cabo en el Salón Atacama del Hotel Mandarín Oriental, en la comuna de Las Condes, a partir de las 11:00 horas (14:00 GMT).

Yunge, la continuidad de Milad en la ANFP

Yunge representa la continuidad del actual directorio, ya que es secretario general de la ANFP y mano de derecha de Pablo Milad.

Presidente - Jorge Yunge (Actual secretario general)

Vicepresidente - Sofía Galdames (Deportes Copiapó)

Secretario General - Andrés Sánchez (Santiago Wanderers)

Tesorero - José Luis Navarrete (exUniversidad de Chile)

Director - Iván Cisternas (San Luis de Quillota)

Director - Andrés Alvarado (Deportes Santa Cruz)

Director - Freddy Palma (Curicó Unido)

Uauy, la oposición que cuenta con el respaldo de Juan Tagle

Uauy, presidente de Palestino, representa a la oposición y en su listado tiene como hombre fuerte a Juan Tagle, extimonel de Cruzados.

Además, cuenta con el apoyo de Diego Livingstone, de Deportes Concepción, y sobrino nieto del mítico Sergio "Sapito" Livingstone.

Y también lo apoya Jorge Contador, de Coquimbo Unido, quien fue secretario general en el directorio de Harold Mayne-Nicholls en 2007.

La lista de Jorge Uauy

Presidente - Jorge Uauy (Palestino)

Vicepresidente - Juan Tagle (exUniversidad Católica)

Secretario General - Jorge Contador (Coquimbo Unido)

Tesorero - Diego Livingstone (Deportes Concepción)

Directora - Karina Mazú (Deportes Recoleta)

Director - Ignacio Melhech (Cobreloa)

Director - Eduardo Ramírez (Deportes Iquique)

¿Como se realiza la votación y quienes participan?

En la elección del directorio de la ANFP sólo participán los clubes que integran el Consejo de Presidentes: Los 16 de Primera División y los 16 de la Liga de Ascenso.

La Segunda División Profesional no tiene derecho a voto en las elecciones.

La elección se realiza con sufragio secreto: Cada club de Primera División cuenta con dos votos; y los equipos del Ascenso sólo tienen un voto.

Para ganar la elección, basta tener la mayoría en los votos, ya que en esta ocasión solo hay dos listas en competencia.