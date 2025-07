"La Rancherita" frustró violento asalto en Estación Central: "Lo rasguñé entero"

La cantante Carolina Molina, mejor conocida como "La Rancherita", vivió un dramático momento al ser víctima de un robo en un terminal de Estación Central.

A través de su cuenta de Instagram, la artista relató que, debido a un problema con su camioneta, tomó un bus de la región de Valparaíso -donde vive- a la capital para cumplir con compromisos laborales.

"Tomé un bus muy tarde, sola, porque en realidad mi asistente está aquí en Santiago", contó, señalando que el lugar, el que no conocía muy bien, estaba oscuro.

"No sabía por dónde tenía que salir para tomar un Uber, salí a cualquier vereda, oscura, llena de meado y estaba mal, llena de maletas, porque tengo que estar toda la semana acá por entrevistas", añadió.

Tras ser advertida por un guardia y una transeúnte sobre la peligrosidad del lugar, un sujeto en bicicleta intentó quitarle el teléfono mientras esperaba por el auto: "De la nada apareció detrás mío y me agarra el teléfono", declaró.

"Me lo quita de las manos, alcanzo a reaccionar porque igual tengo súper buenos reflejos. Lo agarré del brazo, le arranqué mi teléfono de las manos y lo rasguñé entero, lo dejé todo rasguñado", reveló.

La reflexión de La Rancherita

Sin embargo, la participante de "Top Chef VIP" hizo un mea culpa sobre su reacción, confesando que no estuvo bien.

"El tipo pudo haberse puesto más agresivo y me pudo haber hecho algo peor", admitió. "Me quedé alteradísima, obviamente, con toda la adrenalina del momento. Me dio como penita porque no debería haber andado a esta hora tan tarde, menos en la calle sola, llena de bolsos y maletas, pero no quise fallar al programa".

"No es recomendable, la verdad, pero tuve la suerte de que me zafé esta vez y no lo volveré a hacer", sentenció.