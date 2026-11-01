La reina de Halloween lo hizo de nuevo: Heidi Klum se convirtió en una gigantesca mano cercenada

La modelo y presentadora Heidi Klum volvió a hacer honor a su título de "reina de Halloween". En la edición número 25 de su tradicional fiesta, realizada el sábado 31 de octubre en el hotel Moxy East Village de Nueva York, Klum llegó convertida en una gigantesca mano izquierda cercenada, réplica de su propia mano.

El disfraz reproducía detalles como las líneas y venas de la palma, uñas largas pintadas de rojo y versiones en gran tamaño de sus anillos. Sus piernas formaban dos de los dedos y su rostro asomaba cerca de la muñeca, donde se veía una herida sangrienta con tendones, ligamentos y hueso expuestos, como si la mano acabara de ser cortada.

"Literalmente, mi mano izquierda me inspiró. Miré mi mano y pensé: '¿Cómo puedo meter mi cuerpo en esta mano?'", contó Klum a E! News en la alfombra roja de la fiesta.

Un guiño a Tom Kaulitz

Entre los detalles del disfraz estaba su argolla de matrimonio y un tatuaje con el nombre de su esposo, el músico Tom Kaulitz, en el dedo anular. Kaulitz, que suele acompañarla con disfraces coordinados, no pudo asistir este año porque se encuentra de gira con su banda.

"Pensé que este habría sido un gran disfraz de pareja, porque si mi esposo hubiera podido estar aquí, podría haber sido la otra mano", dijo Klum a USA Today. "¡Podría haber sido mi mano derecha!", agregó.

Según relató la modelo, la idea surgió el año pasado y un equipo trabajó durante meses en construir y pintar a mano la pieza. Ponerse el disfraz le tomó entre cinco y seis horas y, el mismo día de la fiesta, la ayudaron entre 10 y 15 personas. Al llegar al evento, fue escoltada por asistentes vestidos con trajes de protección amarillos manchados de sangre.

La tradición de Heidi Klum

Klum organiza su fiesta de Halloween desde el año 2000 y cada edición se ha vuelto una de las más comentadas de la temporada. En los últimos años se ha disfrazado de Medusa (2025), E.T. (2024) y un gusano gigante (2022), entre otros personajes.