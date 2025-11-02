Lamine Yamal confirma quiebre con Nicki Nicole: "No estamos juntos"

Tras varios rumores, el futbolista español Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

A través del influencer Javi Hoyos, el deportista reveló que su romance con la artista llegó a su fin: "No estamos juntos", declaró, señalando que "no fue por infidelidad".

"Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", añadió.

Asimismo, el volante de FC Barcelona descartó las especulaciones sobre una supuesta infidelidad con una influencer italiana durante un viaje a Milán: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".

Nicki Nicole rompe el silencio

Por su parte, Nicki Nicole rompió el silencio y abordó su separación con el deportista, quien es siete años mayor que él.

"No soy de hacer estas cosas, pero quería aclararte que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona", explicó al reportero Jordi Martin de Univisión.

Y, al igual que Yamal, la rosarina aclaró que "si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Pero no fue así. Simplemente, las cosas cambiaron y decidimos separarnos".

"No lo íbamos a contar, pero con todo lo que se dijo preferí aclararlo. Agradezco que no se filtre la conversación porque no quiero seguir dándole vueltas al asunto", cerró.