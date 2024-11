Lisandra Silva revela que terminó en el hospital tras usar Ozempic

La modelo Lisandra Silva relató su angustiante experiencia al usar Ozempic, medicamento utilizado para controlar la diabetes y que últimamente ha sido popularizado como método para perder peso.

A través de su cuenta de Instagram, la cubana explicó que decidió probar el fármaco por recomendación de un médico, aunque nada salió como esperaba.

"Les cuento que me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso y terminé en el hospital", contó.

En este contexto, la chica reality explicó que "me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaban dormidos junto a mí. Gracias a Dios no pasó nada, pero sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas".

Tras esta vivencia, Silva llamó a sus seguidores a escoger un estilo de vida más saludable para evitar soluciones rápidas pero peligrosas, como el uso del mencionado medicamento.

"Mi Ozempic es: dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza", señaló, entre otras prácticas.