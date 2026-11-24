A lo largo de su carrera la actriz Delfina Guzmán protagonizó más de una veintena de producciones en la televisión dejando una huella imborrable en la industria.

Durante casi 25 años Guzmán fue parte del área dramática de Televisión Nacional, donde desarrolló uno de los periodos más notables de su carrera gracias a su trabajo en teleseries como "El circo de las montini" o "Sucupira".

En 1994 debutó como "Julia Abott" en "Rompecorazón" bajo la dirección de Vicente Sabatini, pero su primer gran papel llegó con la interpretación de la "Madre Undurraga", la estricta y anticuada directora del internado que aparece en "Estúpido cupido".

Luego vendría su trabajo en la legendaria "Sucupira", donde encarnó a "Mariana Montero", la empresaria y política que tenía una relación de amor y odio con el alcalde "Federico Valdivieso", interpretado por Héctor Noguera.

Tras una racha de exitosas teleseries llegó en el 2002 el papel de "Olga Primera" en "El circo de las Montini". A diferencia de sus trabajos anteriores, este personaje tenía un importante rol dentro de la historia y un particular carácter que le valió el cariño de miles de chilenos y chilenas.