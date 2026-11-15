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Tópicos: Magazine | Personajes

Maca Venegas expuso a Nicolás Solabarrieta por ruidos molestos: chico reality dio irónica respuesta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La abogada perdió la paciencia con el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

Maca Venegas expuso a Nicolás Solabarrieta por ruidos molestos: chico reality dio irónica respuesta
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La abogada Macarena Venegas protagonizó un reclamo por ruidos molestos contra Nicolás Solabarrieta durante la madrugada de este domingo, luego de asegurar que la música a alto volumen no le permitió descansar durante toda la noche.

A través de sus historias de Instagram, la jurtista mostró el edificio desde donde, según indicó, provenía el ruido. Además, contó que acudió a conserjería e incluso llamó a Paz Ciudadana, pero no obtuvo una solución.

"Así ha sonado la música toda la noche", reclamó la panelista de "Plan Perfecto" quien posteriormente decidió dirigirse directamente al influencer: "Tú sabes, Nicolás, quién eres. Así que, por favor, baja el volumen".

La respuesta de Nico Solabarrieta a Maca Venegas

El registro comenzó a circular en redes sociales y llegó hasta el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, quien lanzó una burlesca respuesta.

"JAJAJA te invitaría feliz, pero eres muy aburrida", escribió el exchico reality en un comentario.

Por su parte, Adriana Barrientos también intervino en la polémica y salió en defensa de Solabarrieta, asegurando que existía una confusión: "Nico es vecino de mi hermano y nada ha pasado, hay una confusión".

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