Macarena Venegas funó a Nicolás Solabarrieta por ruidos molestos: "Cero conciencia"

La abogada y rostro de TV Macarena Venegas expuso al chico reality Nicolás Solabarrieta en redes sociales, donde aseguró que este emitía ruidos molestos en su vecindario.

A través de un video, Venegas mostró el sonido que emanaba a plena luz del día desde un departamento del edificio ubicado frente al suyo. "Así ha sonado la música toda la noche. Llamé a 'paz ciudadana' y no ha llegado, y el conserje tampoco puede hacer nada", señaló.

"Este propietario tiene cero conciencia por sus vecinos. Lo han llamado incluso sus vecinos del mismo edificio que se han asomado para que esa persona baje el volumen y poder dormir, descansar durante la noche. No ha pasado nada. Nicolás, por favor, baja el volumen", agregó la abogada.

El video tuvo eco en redes sociales, donde Solabarrieta respondió a Venegas con ironía: "Te invitaría, pero esres muy fome", le escribió junto a un emoji de risas.

De acuerdo a Lun, el volumen de la música cesó tras la intervención de Carabineros. "Estaba todo mi edificio enojado y tomé la voz (...) Esto no es una funa, solo me dio lata la inconciencia", dijo Macarena Venegas al citado medio.