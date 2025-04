Mane Swett prepara nueva estrategia judicial para recuperar a su hijo

La actriz María Elena "Mane" Swett está agotando todas las instancias legales para recuperar a su hijo, que se encuentra con su padre en Estados Unidos.

Tras perder la custodia del niño en 2024 ante John Bowe, su expareja y padre de Santiago, su retoño, la intérprete solicitó una revisión del fallo ante la Suprema Corte el pasado 13 de marzo, donde acogieron una prórroga de 60 días para presentar el escrito oficial donde se solicita la revocación del fallo, ya que la artista aún está reuniendo fondos para pagar el litigio.

"Ella está luchando por reunirse con su hijo y cuenta con recursos limitados para financiar el litigio. Tras un juicio de varios días y una apelación, este proceso ha sido costoso para la señora Swett y ha afectado gravemente su capacidad laboral, ya que ha tenido que pasar un tiempo considerable en Estados Unidos", indicó LUN.

No obstante, esta estrategia solo llevará a que el jurado, compuesto por nueve personas, decida si revisar o no el caso, necesitando que cuatro de ellos consideren la causa "relevante" para modificar el fallo.

Abogado afirma que el caso de Swett es "complicado"

En la última emisión del programa "Plan Perfecto" de Chilevisión, el abogado estadounidense Roger Asmar dio su sincera opinión sobre la estrategia empleada por la protagonista de "Aquí Mando Yo".

"Todavía necesitaría sentarse con ella a revisar documentos. Es un expediente bastante grande, para determinar si hay una posibilidad. No va a ser fácil, no está fácil, hasta lo que revisé, está complicado, pero no quiero perder la esperanza", señaló.

Asimismo, el abogado aclaró que, pese a tener contacto con Swett y haberle ofrecido asesoría, "no estaré involucrado y hay un abogado que se está encargando".

"No veo que esa sea la ruta correcta, puede ser que exista algo en la convención de la Haya donde esté mal interpretado o escrito, pero la verdad no sé, porque la Corte Suprema no se encarga de decidir si le dan la custodia", sentenció.