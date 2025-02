Mariana Loyola lanzó descargos contra Gonzalo Valenzuela tras defensa a Roberto Farías

La actriz Mariana Loyola se descargó sobre el polémico discurso de Gonzalo Valenzuela, donde defendió a su amigo Roberto Farías.

Durante la última entrega de los Premios Caleuche, el actual jurado de "Mi nombre es" irrumpió en el escenario para criticar a las actrices que "funaron" a Farías- que recibió el premio a Mejor Actor de Soporte en Teleserie- tras una denuncia de abuso sexual hace unos años.

La reflexión de Mariana Loyola

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una columna escrita por la exsubsecretaria de Cultura y las Artes Andrea Gutiérrez, quien mostró su apoyo a las actrices que "habían construido una organización feminista para evidenciar toda clase de violencias".

En el posteo de Instagram, Loyola además añadió una reflexión al respecto, dando una indirecta respuesta a las palabras de su colega.

"Los hombres poderosos están cambiando la narrativa y la narrativa está siendo de nuevo sumamente machista. No toleran que denunciemos, no toleran que no empoderemos, no toleran que ganemos derechos. En el fondo, los asusta y agreden. Eso es lo preocupante", escribió.

Bajo esta línea, la artista agregó que "los abusadores no son víctimas. Antes de insultar a cualquier persona, les pido lo básico: infórmense, pregunten, no den las cosas por hecho, deténgase un segundo a pensar; no odien, a nadie le hace bien, a ustedes tampoco", cerró.