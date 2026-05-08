Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.7°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Mark Ruffalo revela que actores no se opusieron a fusión Warner-Paramount por miedo a ser vetados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor aseguró en el New York Times que varios colegas no expresan su opinión por miedo a represalias profesionales.

Mark Ruffalo revela que actores no se opusieron a fusión Warner-Paramount por miedo a ser vetados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Mark Ruffalo hizo una denuncia pública al afirmar que varias estrellas de Hollywood decidieron no oponerse a la funsión entre Paramount y Warner Bros. por miedo a represalias en sus carreras profesionales.

En un artículo del New York Times -hecho junto a Matt Stoller, director de investigación del Proyecto Estadounidense de Libertades Económicas-, el artista abordó las grandes ausencias en una carta abierta, donde más de 4.000 actores y directores expresaron su rechazo por la unificación entre ambos estudios.

En este contexto, el intérprete de Hulk reveló que existe un ecosistema de trabajo que está dominado por la intimidación.

"Un miedo feo y penetrante"

Ruffalo detalló que el silencio de sus colegas no es por falta de opinión, sino por una censura implícita. "Hablamos con muchos de los actores y directores más destacados de Hollywood. Casi todos nos dijeron lo mismo: están profundamente preocupados por el estado de su industria, pero tienen miedo de hablar", revelaron el actor y Stoller en la publicación.

El protagonista de "Avengers" fue más allá y puso nombre al sentimiento que recorre los sets de grabación: "Es un miedo profundo, feo y penetrante a ser vetados", declaró. Según su relato, el nivel de control de los estudios ha generado que los artistas teman represalias laborales inmediatas si cuestionan los movimientos corporativos.

Para cerrar, el artículo lanza una advertencia sobre el peligro de permitir que estas megacorporaciones sigan acumulando poder.

Ruffalo y Stoller concluyeron que, si no se detiene la fusión, el control sobre la narrativa cultural quedará en manos de unos pocos, asegurando que "el miedo a hablar es el síntoma de una industria que está perdiendo su libertad" y haciendo un llamado a los reguladores para que protejan la competencia y la diversidad creativa en el cine.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada